السلطات اليمنية تعلن ضبط خلية حوثية في مأرب وتبث اعترافاتها

ونقلت الوكالة الحكومية عن "الإعلام الأمني في شرطة مأرب"، أنه تم ضبط أفراد الخلية الثلاثة، أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة، في الطريق الفرعية المؤدية إلى مديرية حريب، المتفرعة من الخط الدولي، مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية، وسُجّلت اعترافاتهم الأولية، متضمنة أعمالهم الإرهابية التي نفذوها وأسماء قيادات الحوثيين المتورطة في تجنيدهم.

وقالت الوكالة إن الاعترافات تشير إلى أن القيادي الحوثي "أحمد علي عاتق الأمير"، هو من يدير الخلية، ويوزع العبوات الناسفة بعد تدريب الأفراد على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد، بينما يتكفل القيادي الحوثي "ماجد الدراق" بنقل العبوات من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.