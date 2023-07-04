السلطات اليمنية تعلن ضبط خلية حوثية في مأرب وتبث اعترافاتها
أعلنت السلطات اليمنية، في محافظة مأرب شمال البلاد، اليوم الإثنين، تمكنها من ضبط خلية تابعة للحوثيين مكلّفة بزراعة عبوات ناسفة، بعد عمليات رصد وتتبع لتحركات أفرادها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن قوات الأمن الخاص، نجحت في ضبط أفراد خلية تابعة للحوثيين، تهدف إلى زرع عبوات ناسفة في الطرق العامة والمواقع الحيوية في مأرب وتفجيرها عن بعد، لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار.
ونقلت الوكالة الحكومية عن "الإعلام الأمني في شرطة مأرب"، أنه تم ضبط أفراد الخلية الثلاثة، أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة، في الطريق الفرعية المؤدية إلى مديرية حريب، المتفرعة من الخط الدولي، مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية.
وأشارت إلى أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية، وسُجّلت اعترافاتهم الأولية، متضمنة أعمالهم الإرهابية التي نفذوها وأسماء قيادات الحوثيين المتورطة في تجنيدهم.
وقالت الوكالة إن الاعترافات تشير إلى أن القيادي الحوثي "أحمد علي عاتق الأمير"، هو من يدير الخلية، ويوزع العبوات الناسفة بعد تدريب الأفراد على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد، بينما يتكفل القيادي الحوثي "ماجد الدراق" بنقل العبوات من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وبثّت قناة "اليمن الفضائية" الرسمية، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو على شاشتها، يُظهر اعترافات أفراد الخلية التي قالت إنهم ضُبطوا الشهر الماضي في محافظة مأرب.
وعلى مدى الأعوام الماضية، تمكنت السلطات الأمنية في محافظة مأرب، من ضبط عدد من الخلايا التابعة للحوثيين بهدف التجسس وزعزعة الاستقرار الأمني، وكشفت عن مخططاتها.