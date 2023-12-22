ما أسباب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي؟

ويكشف مصدر مطلع في الجزائر لـ"إرم نيوز"، أن بلاده باعتبارها رئيسة الوساطة الدولية في باماكو منذ عام 2015 تستضيف اجتماعات متكررة على أعلى المستويات من حين لآخر، فيما تتشاور بانتظام مع السلطات المالية لدفع اتفاق السلام. لكن رد الفعل الذي تعتبره غير مناسب من باماكو يعد "أمرا غير مفهوم"، لاسيما بعدما درجت الجزائر على جهود كبيرة من أجل الاحترام الكامل لسيادة مالي وجميع دول المنطقة التي عانت طويلا من التدخل الفرنسي الذي استمر منذ الاستقلال.

لذلك ذكّر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لدى استدعاء سفير مالي لدى الجزائر، ماهامان أمادو مايجا، بـ"قوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلاده" وفق ما ينقل بيان الخارجية الجزائرية.

جاء ذلك ردا على وزارة الخارجية في مالي التي أعلنت أنها استدعت، الأربعاء، سفير الجزائر لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية، على خلفية "الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي"، وفق تعبير بيان الخارجية المالية.

ما الذي أزعج باماكو؟

وما أزعج باماكو الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات، مع من تعتبرهم "أشخاصا معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015، والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".

وقال الباحث المالي المتخصص في الشؤون الأفريقية أومو مكجي، إن الخلاف تفجر على خلفية استقبال الجزائر حاليا قادة عدد من الجماعات الأزوادية التي انسحبت من مدينة كيدال إثر استيلاء الجيش الحكومي عليها بمساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية.

وما رفع من منسوب التوتر أكثر استقبال الجزائر العاصمة رجل دين مالي يدعى الإمام محمود ديكو الذي يهاجم بشكل متواصل السلطات العسكرية الحاكمة منذ توليها السلطة، وفق مكجي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز".

واستأنفت الجزائر التي تملك مع مالي حدودا يبلغ طولها 1329 كيلومترًا، المشاورات في أول اتصال علني منذ دخول الجيش المالي و"فاغنر" إلى كيدال قبل أسابيع.