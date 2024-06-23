الجيش الأمريكي : دمرنا 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة قوارب مسيرة في البحر الأحمر تابعة لميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي سياق منفصل ذكرت القيادة المركزية أن الميليشيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن، لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والسفن التجارية لم يبلغوا عن إصابات أو أضرار جسيمة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ونفت القيادة المركزية مزاعم للحوثيين في الآونة الأخيرة بشن هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور، ووصفت ذلك بأنه "كذب جملة وتفصيلا".