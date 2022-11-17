إثر تكرر حرائق مطار بغداد.. السوداني يعاقب مسؤولين كبارًا في العراق
اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جملة من القرارات العقابية بحق عدد من كبار المسؤولين في البلاد، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرائق المتكررة في مطار بغداد.
وقرر السوداني إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من مهامهم إثر تكرار عمليات الحرائق داخل مبنى المطار خلال اليومين الماضيين.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني للمطار بعد حريق ثان اندلع فيه فجر اليوم.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن "السوداني قرر إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين".
وأضاف البيان أن "السوداني عقد فور وصوله إلى المطار اجتماعًا ضم كلًّا من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الدخلية، فضلًا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، وبعد استماعه لإيجاز من المسؤولين المعنيين حول الحادثتين، شدد على متابعة التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحادثة في ظرف يومين فقط".
وتابع البيان الرسمي "رئيس الوزراء وجه جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه، كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ عام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة".
وتمكنت 15 فرقة من الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، من إخماد حريق كبير في صالة نينوى داخل مطار بغداد الدولي، وهذا الحريق هو الثاني بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.