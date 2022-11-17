إثر تكرر حرائق مطار بغداد.. السوداني يعاقب مسؤولين كبارًا في العراق

اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جملة من القرارات العقابية بحق عدد من كبار المسؤولين في البلاد، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرائق المتكررة في مطار بغداد.

وقرر السوداني إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من مهامهم إثر تكرار عمليات الحرائق داخل مبنى المطار خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني للمطار بعد حريق ثان اندلع فيه فجر اليوم.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن "السوداني قرر إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار، من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين".