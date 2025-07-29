وفد أوروبي رفيع يزور إسرائيل للمطالبة بإدخال مساعدات إلى غزة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل، للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح ميرتس خلال مؤتمر صحافي في برلين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل".

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وأضاف: "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأشار ميرتس، أحد أبرز داعمي إسرائيل في حربها ضد حركة حماس، الاثنين إلى أن وزير خارجيته يوهان فادفول سيزور المنطقة الخميس لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما.

وحول الجسر الجوي الإنساني مع غزة الذي أعلنته برلين الاثنين، أوضح ميرتس أن طائرتي شحن عسكريتين في طريقهما إلى الأردن.