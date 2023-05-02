"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقصف مستشفى شرق النيل
وجهت قوات الدعم السريع، اليوم، أصابع الاتهام للجيش السوداني باختراق الهدنة وقصف مستشفى شرق النيل، مؤكدة في الوقت نفسه سيطرتها على 90% من العاصمة الخرطوم.
وقالت الدعم السريع، في بيان: "استمرت خروقات الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرفة للهدنة الإنسانية المعلنة بقصف الطيران لعدد من المنشآت المدنية والطبية والعسكرية".
وأضافت: "شمل القصف بالطيران مستشفى شرق النيل، مما تسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء، إلى جانب قصف عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بحري، في مشهد يعيد للأذهان الإبادة التي مارسها النظام البائد المستبد ضد الأبرياء".
ووجهت الدعم السريع تحذيرا مفاده: "إننا نطلق تحذيراً شديد اللهجة للانقلابيين وفلول النظام البائد من التمادي في هذه التصرفات الجبانة التي لا تتسق مع تعهدات وشروط الهدنة الإنسانية".
وأشارت إلى أنها "قامت اليوم بإجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية من الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا للبيان الذي نشرته على "تويتر".
وتابع بيان الدعم السريع: "اعتمد الانقلابيون على بث الشائعات والكذب والتضليل مستغلين بعض الأبواق من النظام البائد لرفع روحهم المعنوية المنهارة بفعل سيطرة قواتنا على 90% من العاصمة الخرطوم، وقطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين".