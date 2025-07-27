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العالم العربي

ترامب: على إسرائيل "اتخاذ قرار" بشأن غزة بعد تعطل المفاوضات

ترامب: على إسرائيل "اتخاذ قرار" بشأن غزة بعد تعطل المفاوضات
ترامب خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبيةالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 5:12 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، مضيفاً أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس.

وأكد ترامب أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، قائلاً إنهم أظهروا فجأة موقفاً متشدداً تجاه هذه القضية، على حد قوله.

وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منتجع الغولف الذي يملكه في ترنبيري باسكتلندا "لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار"، وفق  ما نقلت "رويترز".

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى".

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