"نيالا" السودانية تحت النار.. ومقتل العشرات

نفذ الجيش السوداني غارة جوية على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور؛ ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتدمير منازل.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة (إكس)، إن طيران الجيش نفذ غارة جوية، مساء الأربعاء، على عدد من الأحياء السكنية.

وأضاف، في بيان، أن "قصف طيران البرهان وفلول النظام البائد الإرهابية، مساء أمس، عدداً من الأحياء السكنية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات لمواطنين من جنوب دارفور، دمارًا كبيرًا، وسط المناطق السكنية جراء القصف.

وأدانت الدعم السريع، ما قالت إنها عمليات قصف متعمدة للمدنيين الأبرياء؛ بهدف قتلهم وتهجير الآخرين قسريًا من مناطقهم.

وقالت: "إن هذه التصرفات البربرية تكشف بجلاء حالة اليأس والإحباط التي وصلت إليها ميليشيا البرهان، وفلول النظام البائد جراء الهزائم المتتالية التي ظلت تتعرض لها في جميع الجبهات".

ودعت، المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة وتوثيق الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين.