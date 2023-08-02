النائب عبدالرحمن البزري لـ"إرم نيوز": انتكاس هدنة "عين الحلوة"

وقال النائب البزري لـ"إرم نيوز": إن "الهدنة التي دامت ساعات وتزامنت مع دخول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى المخيم تعرضت لانتكاسة"، لافتًا إلى أن "الوضع الأمني عاد لينفجر في المخيم".

وأشار إلى أن مخيم عين الحلوة "يتميز بديناميكية سياسية، ويضم الفصائل السياسية الفلسطينية المختلفة، إضافة إلى قوى إسلامية، وهي انعكاس للمشاريع الإسلامية التي ظهرت في المنطقة".

وأكد البرلماني اللبناني أن "الكثافة السكانية والتنوع في المخيم قد يشكلان نقطة قوة وأيضا عامل انفجار".

ونوه إلى أنه "لا خيار إلا بترميم الهدنة والمضي بمحاولات وقف النار؛ لأن الحديث عن حسم عسكري لا أساس أو صحة له".