هل تنجح إيطاليا في تأمين الدعم الأوروبي لتونس مقابل التصدي للمهاجرين؟

وقال الكرباعي لـ "إرم نيوز": "هناك إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا حول الإسراع في دفع الأموال لتونس وجعلها دولة حارسة لحدود أوروبا، لكن الإشكال في مدى قبول جميع الدول الأوروبية بدفع هذه الأموال لأن هناك دولًا، مثل: ألمانيا، وفرنسا، إلى الآن تتردد في تأييد صرف هذه الأموال".

الاقتصاد التونسي

وأكد أن "إيطاليا أصبحت ترى أنه من الضروري صرف الأموال لوقف الهجرة، تونس استخدمت ورقة الهجرة غير النظامية وإذا لم تُصرف الأموال لها سنرى تزايدًا في الأيام المقبلة للمهاجرين القادمين من سواحلها".

وأضاف" في هذه الأيام نرى المهاجرين قادمين فقط من السواحل الليبية، لكن إذا تم التأخر في صرف الأموال قد يتم تخفيف القيود عن المهاجرين غير النظاميين من تونس التي بدأت تعرف كيف تُفاوض بورقة الهجرة".

ويواجَه هذا التفاؤل بخشية من قبل محللين تونسيين وسياسيين إيطاليين، من أن إستراتيجية روما التي رسمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لدعم الاقتصاد التونسي الذي يشهد أزمة حادة مقابل صد المهاجرين قد تفشل خاصة في ظل وجود انقسام أوروبي حول تونس.

من جهته، قال وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس: "لا يمكن التعويل على التحركات الإيطالية، ما لا جدال فيه أن تونس محتاجة للأموال لكن هل إيطاليا قادرة على فرض رأيها وموقفها وإستراتيجيتها على المؤسسات الأوروبية... يبدو أن هذا صعب".

وأضاف ونيس لـ ''إرم نيوز"، أنه "لا عَيبَ في أن تتحرك إيطاليا من أجل تونس، سواء تقدر على النجاح في مهمتها أو تفشل، لكن لا يمكن أن نعقد عليها آمالنا بشأن صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها في البروتوكول الموقع في الـ16 من يوليو / تموز في ظل الانقسام الأوروبي".

تونس ترفض مساعدة أوروبية

وأشار إلى أنه "يجب على تونس أن تتصرف؛ لأنه لا يمكن المراهنة على إيطاليا في هذه المسألة".

وتكرر إيطاليا منذ أشهر مطالباتها بصرف الأموال إلى تونس، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يَقم بذلك وهو ما جلب انتقادات إلى ميلوني بشأن إستراتيجيتها نحو تونس التي تعرف توافدًا غير مسبوق للمهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء يحدوهم الأمل للهجرة نحو السواحل الإيطالية.