استنفرت مجلس الأمن.. إسرائيل تطلب جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن بغزة

استنفرت إسرائيل مجلس الأمن الدولي وطلب مندوبها لدى الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة، غداً الثلاثاء، لبحث وضع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال داني دانون مندوب إسرائيل إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة.

وأعلن داني دانون عن الجلسة في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما صدمة في إسرائيل.

وقال دانون: "استجابة لندائي لرئيس مجلس الأمن الدولي، سيعقد المجلس يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع المتدهور للرهائن في غزة".

وأضاف: "الصور المزعجة تتحدث عن نفسها. بينما تُشنّ حملة عالمية ضد دولة إسرائيل، يُجوّع إرهابيو حماس الرهائن الإسرائيليين ويُسيئون معاملتهم".

أول زيارة

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد أفادت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بأن من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية جدعون ساعر بنفسه الجلسة وأن يتحدث باسم إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم تأكيد الزيارة بعد لكن يجري حالياً التنسيق بشأنها في الساعات المقبلة.

وستكون هذه أول زيارة لوزير الخارجية الإسرايلي ساعر إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصب وزير الخارجية، وفق الصحيفة العبرية.

وكان ساعر، قد بعث رسالة عاجلة إلى نظرائه حول العالم، داعيًا إياهم إلى إطلاق نداء للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" قد أكدتا أن الغرض من نشر المقاطع المصورة للرهائن تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.