ميقاتي: لا مصلحة لأحد بفتح جبهة من جنوب لبنان
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن اللبنانيين غير قادرين على تحمل فتح "جبهة" في جنوب البلاد، في إشارة إلى التوتر الذي تشهده الحدود بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية.
وقال ميقاتي في تصريحات صحفية: "لا مصلحة لأحد بالمغامرة بفتح جبهة من جنوب لبنان، وإن اللبنانيين غير قادرين على تحمل ذلك".
ولفت إلى أن الحكومة تكثف جهودها داخليًّا وخارجيًّا، لإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة، مبينًا أن "تفاصيل هذه الاتصالات تتم بعيدًا عن الإعلام حرصًا على نجاحها، ولعدم إثارة هلع المواطنين".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال أيضًا، إن "لبنان في عين العاصفة، والمنطقة كلها في وضع صعب، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحصل. لكن الأكيد أن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة استفزازاتها".
واستدرك "لكن يبدو أن هناك ضغطًا دوليًّا للتوصل لوقف إطلاق نار في القطاع، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينصح إسرائيل بالدخول بريًّا إلى غزة، إضافة إلى موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتحركات الدبلوماسية تشير إلى الهدوء في حال وقف الاعتداءات الإسرائيلية".
منذ 7 أكتوبر الجاري، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفًا متبادلًا أدى إلى سقوط قتلى لدى الجانبين.
وجاء التوتر بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية متواصلة على قطاع غزة، ردًا على هجوم مباغت من حماس.
وأسفر النزاع عن سقوط قتلى وجرحى في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.