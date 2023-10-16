ميقاتي: لا مصلحة لأحد بفتح جبهة من جنوب لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أن اللبنانيين غير قادرين على تحمل فتح "جبهة" في جنوب البلاد، في إشارة إلى التوتر الذي تشهده الحدود بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية: "لا مصلحة لأحد بالمغامرة بفتح جبهة من جنوب لبنان، وإن اللبنانيين غير قادرين على تحمل ذلك".

ولفت إلى أن الحكومة تكثف جهودها داخليًّا وخارجيًّا، لإبعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة، مبينًا أن "تفاصيل هذه الاتصالات تتم بعيدًا عن الإعلام حرصًا على نجاحها، ولعدم إثارة هلع المواطنين".