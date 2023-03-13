محللون: هذه دلالات توبيخ القصر المغربي لحزب "العدالة والتنمية" الإخواني

وحيال ذلك، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، أن التوبيخ الملكي في باطنه تحذير لكافة الفاعلين السياسيين بالمملكة كي لا يتم استغلال هذا الملف الهام لخدمة أجندات سياسية داخلية.

وأضاف مكاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السياسية الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي، وأن الملك لا يسمح للفاعلين السياسيين بالتلاعب بها لأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.

وأكد المتحدث أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية "واضح"، والجانب الإسرائيلي "يعرفه جيدا"، لافتاً أن المملكة لعبت دورًا مهماً في الماضي وتلعبه في الحاضر لرأب الصدع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن التلاعب بمثل هذه الملفات لخدمة أجندات سياسية داخلية ضيقة لايخدم القضية الفلسطينية أو حتى إعادة استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.