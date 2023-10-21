ولي العهد السعودي يؤكد رفض المملكة استهداف المدنيين في غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشدد محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

كما أكد ولي العهد السعودي، بحسب "واس" على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.