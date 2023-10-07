قيس سعيد يقلل من أهمية إضراب جزء من المعارضة عن الطعام

قلل الرئيس التونسي قيس سعيّد، من أهمية انضمام جزء من المعارضة إلى إضراب عن الطعام تقوم به قيادات من حركة "النهضة" بالسجن.

وخلال جولة ليلية في شارع الحبيب بورقيبة، قال سعيد "كانوا يقولون عنه "فلان" يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي)، والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه".