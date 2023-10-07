قيس سعيد يقلل من أهمية إضراب جزء من المعارضة عن الطعام
قلل الرئيس التونسي قيس سعيّد، من أهمية انضمام جزء من المعارضة إلى إضراب عن الطعام تقوم به قيادات من حركة "النهضة" بالسجن.
وخلال جولة ليلية في شارع الحبيب بورقيبة، قال سعيد "كانوا يقولون عنه "فلان" يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي)، والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه".
وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، قال سعيد "يتحدثون الآن عن إضراب جوع مماثل في فرنسا وهو لا إضراب جوع ولا شيء".
والخميس بدأت شخصيات سياسية وحزبية في تونس إضرابا عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين" الذين بدأوا إضرابا قبل أيام، احتجاجا على توقيفهم بـ"تهمة التآمر ضد أمن الدولة".