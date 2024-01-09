إقالة مدير الأمن الوطني في الجزائر إثر حادثة تسلل شاب لطائرة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزير الداخلية إبراهيم مراد أشرف، الاثنين، على مراسم تنصيب علي بداوي مديراً عاماً للأمن الوطني، خلفاً لفريد زين الدين بن الشيخ.

جاء ذلك على خلفية حادثة تسلل شاب إلى إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار وهران ووصوله متعلقاً بعجلاتها إلى فرنسا ضمن محاولة للهجرة غير الشرعية.

وكان الشاب مختبئاً في غرفة عجلات الطائرة التي وصلت مطار أورلي في فرنسا بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر، وعثر عليه في حالة صحية حرجة.

ورجحت بعض المصادر فرضية تورط بعض المسؤولين في الجزائر بمساعدة الشاب وتسهيل صعوده إلى الطائرة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران، الأحد، أوامر بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران الحبس المؤقت، على إثر تلك الحادثة.

وأمر الرئيس الجزائري، بفتح تحقيق في هذه الحادثة، وتوعد باتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني.