"يونيفيل": اكتشاف شبكة أنفاق وصواريخ في جنوبي لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، أنها اكتشفت "شبكة أنفاق محصنة ومخابئ وصواريخ في محيط طير حرفا وزبقين والناقورة"، في جنوبي لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الناطق الرسمي باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي، أنه "في إطار أنشطتها الاعتيادية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة".

وأضاف، في بيان، أن الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع المدفعية، وراجمات متعددة للصواريخ، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".