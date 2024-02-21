"الصحة العالمية" تنجز ثاني مهمة إجلاء من مستشفى ناصر في خان يونس

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها أنجزت ثاني مهمة إجلاء معقدة للمرضى من مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، وسط الأعمال العدائية المستمرة قربها، وفق بيان نشرته عبر منصة "إكس".

ونقل موظفو منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى حتى الآن 32 مريضاً في حالة حرجة، من بينهم أطفال جرحى ومصابون بالشلل.

لكنّ المنظمة عبّرت عن قلقها بشأن نحو 130 مريضاً و15 طبيباً ومسعفاً، ما يزالون في الموقع، وسط استمرار إطلاق النار.