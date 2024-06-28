مباحثات مغربية أوروبية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

كثف المغرب مباحثاته مع دول أوروبية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وهو أمر يرى محللون أنه يأتي من منطلق أهمية الدور المغربي الفاعل في تحقيق الاستقرار والسلم بالمنطقة.

وقبل أيام، أجرى وفد أمني برئاسة المدير العام للأمن الوطني المغربي ولمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، عبد اللطيف حموشي، مباحثات مهمة مع كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في ألمانيا، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أجرى حموشي في مدينة الرباط، مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، فيتوريو بيزاني.

واستعرض الجانبان، آنذاك، مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.

كما تناولا مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أجرى حموشي في مدينة أغادير، مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس.

وحينذاك، أكد بيكيراس، في تصريح صحفي على التعاون "الفعال جدًا"، القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الإسبانية، لاسيما في 3 مجالات أساسية، هي: مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في أبريل/نيسان الماضي، مباحثات مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.