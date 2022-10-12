العراق يرسل وفدا إلى طهران لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، عن إرسال وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق.

وقال البرلمان العراقي في بيان صدر عنه، إن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية استضافت الثلاثاء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووكيل الوزارة وعددا من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان العراق".

وأكد البيان أنه "تم الاتفاق على مواصلة المباحثات من خلال إرسال وفد عراقي إلى إيران برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي".

وكانت بغداد قد سلمت السفير الإيراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تنديدا بالهجمات الإيرانية.

وحسب البيان، أكد وزير الخارجية العراقي خلال استضافته في البرلمان أنه "لم تعد تكفي بيانات الشجب والاستنكار وعليه يجب أن تكون للمجتمع الدولي خطوات ملموسة لوضع حد لكل الاعتداءات العسكرية التي تحدث بصورة متكررة على الأراضي العراقية".

بدورها، أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في وقت سابق، عن أن الحرس الثوري الإيراني، شن خلال الفترة الماضية هجمات على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع 13 شهيدا و58 جريحا، من خلال إطلاق أكثر من 70 صاروخا بالستيا من طراز فاتح وطائرات مسيرة مفخخة من داخل الأراضي الإيرانية.

وجاءت عمليات القصف الإيرانية على شمال العراق بالتزامن مع ما تشهده مدينة أشنوية، القريبة من حدود الإقليم، من احتجاجات عنيفة، خلفت قتلى وجرحى، وسط اتهامات رسمية للمعارضة الكردية المسلحة بالمشاركة في الاحتجاجات.