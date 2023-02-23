اتفاق لتوزيع الصلاحيات بين شركاء نتنياهو ينهي أزمة معقدة



توصل شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الائتلاف الحكومي إلى حل لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، والتي هددت بتفكك الحكومة الإسرائيلية، بسبب تنازع الصلاحيات بين وزير الدفاع يؤاف غالانت، والوزير في الوزارة ذاتها بتسلئيل سموتريتش.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في وزارة الدفاع ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقعوا اليوم الخميس على وثيقة التفاهم بشأن نقل الصلاحيات المتعلقة بالإدارة المدنية ومنسق عمليات الحكومة في أراضي الضفة الغربية".