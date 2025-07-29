فريق من "الصليب الأحمر" يقيّم احتياجات السويداء

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن فريقا تابعا لها تمكن من الوصول إلى مدينة السويداء بجنوب سوريا، حيث اندلع قتال هذا الشهر.

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وبحسب "رويترز"، تمكن الفريق من إجراء تقييم مباشر للمواقع التي تشتد فيها الاحتياجات، وانضم إلى القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي توجهت إلى المدينة أمس الاثنين.

وقالت اللجنة الدولية إنها ستواصل جهودها من أجل وصول أكبر إلى السويداء، وكذلك دعمها للاستجابة الطارئة المستمرة التي يقدمها الهلال الأحمر العربي السوري لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في المنطقة.

وكانت السويداء شهدت تظاهرات عمت أرجاء المحافظة للمطالبة بفك الحصار المفروض من قبل القوات التابعة للحكومة السورية على المحافظة، وتدخل دولي لحل الأزمة.

وبحسب شبكة "السويداء 24"، خرج الآلاف من أبناء المحافظة، الواقعة في جنوب سوريا، والتي شهدت اشتباكات عنيفة دامت نحو أسبوع بين مقاتلين دروز ومسلحين من العشائر تدعمهم قوات الأمن، خلفت مئات القتلى والمصابين والمفقودين.

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وطالب المتظاهرون برفع الحصار عن السويداء، ونددوا بـ"المجازر التي ارتكبتها القوات السورية"، كما طالبوا بتدخل دولي لفتح معابر إنسانية، وتحقيق دولي مستقل في الأحداث الأخيرة.