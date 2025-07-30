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العالم العربي

غارات إسرائيلية على مواقع للقوات السورية ومسلحي العشائر في السويداء

غارات إسرائيلية على مواقع للقوات السورية ومسلحي العشائر في السويداء
مقاتلة إسرائيليةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 12:22 ص

كشفت مصادر سورية وشهود، فجر اليوم الأربعاء، عن شن المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية على محيط قرية الثعلة وعدة قرى في ريف السويداء.

وذكر تلفزيون "شام TV" السوري عبر "فيسبوك" أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات على محيط قرية الثعلة وعدد من قرى الريف الغربي للسويداء، مستهدفاً تجمعات لقوات تابعة لوزارة الدفاع ومسلحي العشائر".

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وأشارت القناة المذكورة إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على محيط السويداء وقرب قرية "ريمة حازم"، مستهدفاً تجمعات عسكرية ومسلحي العشائر البدوية.

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وأشار ناشطون وشهود عيان إلى أن ذلك جاء وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء الجنوب السوري.

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من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي شن ضربات جوية استهدفت تجمعات وآليات تابعة لعناصر البدو وقوات رديفة لوزارة الدفاع".

وأضاف المرصد، في بيان له، أن الغارات استهدفت تلك القوات "خلال قيامهم بعمليات هدم وتدمير للمباني في محيط منطقة الثعلة بريف السويداء الغربي".

وذكر أن "هذه التطورات تأتي في ظل توتر أمني غير مسبوق تشهده محافظة السويداء، وسط عمليات كرّ وفرّ واشتباكات بين مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية ومجموعات مسلّحة من العشائر، يرافقها تحليق للطيران الحربي والطائرات المسيّرة في الأجواء".

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