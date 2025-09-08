قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
50 شاحنة في 24 ساعة.. التحالف الدولي يعزز قواته شمال شرق سوريا
08 سبتمبر 2025، 5:44 م

عبرت قافلة جديدة تضم 30 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، اليوم الاثنين، معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، متجهة نحو قاعدة قسرك شمالي الحسكة، شمال شرق سوريا، ليصل عدد الشاحنات المتجهة للقاعدة إلى 50 خلال 24 ساعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحملت القافلة، تجهيزات ومعدات لوجستية وعسكرية، فيما تأتي هذه الإمدادات ضمن التحركات المستمرة للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، ضمن متابعة التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وفق المصدر ذاته.

وذكر المرصد، أن عدد الشاحنات ارتفع إلى 50 شاحنة استقدمتها قوات التحالف الدولي خلال 24 ساعة، موضحا أنه تم استقدام قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

