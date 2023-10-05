دلالات هجوم حمص الدموي وسط سوريا

فيما لا تزال سوريا تحصي ضحايا الهجوم الدموي الأكبر منذ فترة، والذي استهدف اليوم الخميس كلية عسكرية في محافظة حمص وسط البلاد، تذهب بعض التحليلات إلى قراءته في سياق التصعيد المستمر في البلاد.

واستهدفت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم حفل تخريج لدفعة من منتسبي الكلية العسكرية بحمص، ثالث أكبر مدن سوريا، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى بين مدنيين وعسكريين.

إحداث اختراق

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي، لكن الحكومة السورية أنحت عبر التلفزيون الرسمي باللائمة فيه على جماعات وصفتها بـ "الإرهابية" من دون تحديد منظمة أو جماعة بعينها.

وأدرج محللون الهجوم في إطار التصعيد الذي شهده الملف الروسي على أكثر من صعيد خلال الأسابيع الماضية، ورأوا أنه "محاولة من قوى مناوئة للحكومة السورية من أجل تحقيق اختراق بعد فترة من ركود جبهات القتال".