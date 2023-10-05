دلالات هجوم حمص الدموي وسط سوريا
فيما لا تزال سوريا تحصي ضحايا الهجوم الدموي الأكبر منذ فترة، والذي استهدف اليوم الخميس كلية عسكرية في محافظة حمص وسط البلاد، تذهب بعض التحليلات إلى قراءته في سياق التصعيد المستمر في البلاد.
واستهدفت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم حفل تخريج لدفعة من منتسبي الكلية العسكرية بحمص، ثالث أكبر مدن سوريا، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى بين مدنيين وعسكريين.
إحداث اختراق
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي، لكن الحكومة السورية أنحت عبر التلفزيون الرسمي باللائمة فيه على جماعات وصفتها بـ "الإرهابية" من دون تحديد منظمة أو جماعة بعينها.
وأدرج محللون الهجوم في إطار التصعيد الذي شهده الملف الروسي على أكثر من صعيد خلال الأسابيع الماضية، ورأوا أنه "محاولة من قوى مناوئة للحكومة السورية من أجل تحقيق اختراق بعد فترة من ركود جبهات القتال".
وشهدت الفترة الماضية تصاعد التوتر على معظم الجبهات السورية، ارتباطا بتزايد الخلاف بين القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف، وتحرك دمشق من أجل تهيئة الظروف وإزالة العقبات أمام إعادة الإعمار.
وألمحت بعض التقارير إلى أن وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب ربما كان هو الهدف الرئيسي للطائرات المسيرة، حيث حضر حفل التخرج بالكلية العسكرية وغادر قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم.
100 قتيل
وتتمتع حمص بأهمية كبيرة، حيث تقع في المنطقة الوسطى من سوريا، على بعد 160 كيلومترا تقريبا شمالي العاصمة دمشق، وتعتبر مركزا للصناعات ومعبرا للبضائع التي تنقل من البحر الأبيض المتوسط إلى العراق.
وهذا الموقع يجعل المدينة حساسة بالنسبة لدمشق وحلفائها الإقليميين، وبالتالي فإن الهجوم يحمل رمزية بالنسبة لخصوم الحكومة السورية، خاصة أنه استهدف منشأة عسكرية وتم في وضح النهار.
ولم تعرف بعد الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل بينهم 9 مدنيين، وإصابة 140 آخرين.
وأوضح المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الحصيلة غير نهائية، ويمكن أن ترتفع لأن بعض الإصابات حرجة، وأن سيارات الإسعاف لا تزال تواصل نقل المصابين من مكان الهجوم.
وتقع الكلية الحربية في حمص بمنطقة حصينة، ولم تتعرض لأي هجمات، في سياق الحرب التي بدأت عام 2011، وتقع بالقرب منها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري.