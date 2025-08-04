عبر "دبلوماسية التهدئة".. روبيو يكثف جهود وقف الحرب في غزة وأوكرانيا

يبذل قائد الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية ماركو روبيو جهوداً مضاعفة في الساعات الأخيرة، من أجل التأكيد على "دبلوماسية التهدئة" الرامية إلى وقف الحرب في غزة وأوكرانيا.

وكثف وزير الخارجية روبيو، يوم الإثنين، محادثاته مع قادة دول أوروبية بشأن بحث وقف الحرب في كل من قطاع غزة وأوكرانيا، كما شملت مباحثاته منع إيران من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان عودة الرهائن إلى ديارهم.

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وتطرق الوزيران إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث اتفقا على ضرورة إنهاء هذا النزاع. وأكدا التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.

في ذات الإطارن أجرى وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ناقشا فيه الوضع الإنساني في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكد الوزيران الأمريكي ونظيره الفرنسي التزامهما بضمان عدم تطوير إيران أو امتلاكها سلاحاً نووياً.