"أونروا": قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وكتب مدير الأونروا في غزة توماس وايت على منصة إكس: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدّده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار".

وأضاف "لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا". وأفاد مصدر في الأونروا وكالة فرانس برس أن الحادث وقع بعد ظهر الخميس.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق" من هذه المعلومات.