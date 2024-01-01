2023.. عام الصراع في السودان

وبدا في نيسان/أبريل من العام ذاته أن الأوضاع في البلاد تمضي نحو ذروتها في كل شيء، وبينما كان الاتفاق الإطاري يمضي نحو نهاياته، اشتعلت الأزمة المكتومة بين القوات المسلحة والدعم السريع، وظهر على السطح أن حدّة الخطاب بين الطرفين تُنذر بالخطر، وسط تهديدات من عناصر النظام السابق بمنع أي تقدم بشأن الاتفاق الإطاري.

وفي صباح منتصف الشهر نفسه، انطلقت الرصاصة الأولى بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في "المدينة الرياضية"، جنوب العاصمة الخرطوم.

اتفاق جدة ودول الجوار

وقّع طرفا الصراع السوداني في مدينة جدة السعودية، أواخر نيسان/أبريل، في المباحثات التي ترعاها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على وقف إطلاق النار، لكنه لم يكتمل، ما أدى لتعليق المحادثات لوقت لاحق.

وفي تموز/يوليو من العام الماضي، دخلت مصر على خط الأزمة السودانية بعقد قمة "دول الجوار" التي ناقشت الأزمة السودانية وسبل حلها، بحضور عدد من زعماء جوار السودان، واستؤنفت في الشهر ذاته محادثات جدة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

عقوبات دولية

وفي أيلول/سبتمبر من العام ذاته، أصدرت الولايات المتحدة، في بيان عن طريق خارجيتها، عقوبات على وزير الخارجية في عهد البشير والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، وقالت واشنطن إن كرتي أسهم في عرقلة التوصل لاتفاق بين طرفي الحرب في السودان.

نزوح قياسي

وفي الـ7 من الشهر ذاته، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين داخل السودان إلى 7.1 مليون شخص بسبب الصراع، ووصفتها بأنها أكبر عملية نزوح داخلية يشهدها العالم.

العلاقات مع إيران

وفي خضم الحرب والمعارك بين الجيش والدعم السريع، أعلنت الخرطوم، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استئناف علاقاتها مع إيران بعد انقطاع دام سبع سنوات، وذهب البعض إلى أن الخرطوم أعادت علاقاتها مع طهران من أجل الحصول على أسلحة وتدريب لمنسوبي القوات المسلحة.

بعثة "يونتامس"

وفي الشهر ذاته، أنهى مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونتامس".