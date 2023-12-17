"تعفنات" و"أمراض غامضة".. ماذا يحدث للإسرائيليين بسبب حرب غزة؟
أصابت ظواهر مرضية ونفسية وعضوية آلاف الإسرائيليين منذ بدء الحرب، إضافة إلى أمراض غريبة عاد بها الجنود المصابون من غزة.
صحيفة "معاريف" قالت، الأحد، إن معطيات صادرة عن "جمعية الصحة العامة" التابعة لوزارة الصحة أظهرت قفزة في أعداد مُدمني الأدوية النفسية، بلغت 90%، على خلفية صدمة 7 أكتوبر.
ونقلت عن المدير العام للجمعية، ياسمين ناحوم، أنه منذ بدء الحرب تصل الجمعية طلبات لا تتوقف من جانب إسرائيليين يرغبون في الدعم عقب إدمانهم مواد ذات تأثير نفسي.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغت تقارير عن زيادة نسبة الطلب على أدوية الأمراض النفسية بواقع 30% منذ "طوفان الأقصى"، وزادت الطلبات التي أرسلها إسرائيليون إلى جمعية "عيران" النشطة في هذا المجال بنسبة 50% مقارنة بما قبل الحرب.
حالات حرجة
ويشهد القطاع الصحي في إسرائيل أزمة أخرى تتعلّق بقرابة 11 ألف مصاب إسرائيلي (مدني وعسكري) منذ بدء الحرب، في وقت أكد فيه موقع "غلوبس"، الأحد، أن العدد في زيادة، محذرًا من عدم وجود موازنة مخصصة لإعادة تأهيل المصابين ضمن مخصصات عام 2024.
وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى أن عدد الإصابات بلغ حتى الـ14 من الشهر الجاري قرابة 10.939 مصابًا، من بينهم 1704 جنود، بحسب الموقع، الذي نبَّه إلى أن الإصابات بين العسكريين تعود لبيانات رسمية من الجيش.
العدد الذي نشره الجيش ينضمّ إلى معطيات "شعبة إعادة تأهيل الجنود" في وزارة الدفاع، التي كشفت أن أكثر من 5 آلاف جندي وضابط أُصيبوا منذ بدء الحرب، واُعتبر ألفان منهم معاقين.
واستقبل مستشفى "بَرْزِيلاي" وحده 3 آلاف مصاب، منها إصابات نجمت عن التدافع بعد سماع صافرات الإنذار، وإصابات منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وما زالت تتلقّى العلاج.
ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية قرابة 8.5 ألف حالة مصابة بأنها "بسيطة"، وهناك 910 مصابين في حالة متوسطة، فيما يعد491 بحالة حرجة، ويواجه خطر الموت.
بكتيريا مقاوِمة
ووفق الموقع، تبلغ تكلفة العلاج وإعادة التأهيل لكل مصاب قرابة 2000 إلى 2500 شيكل يوميًا، بواقع قرابة 75 ألف شيكل شهريًا، ما يعني حاجة القطاع الطبي إلى موازنات ضخمة.
وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن ظاهرة خطيرة تضرب الجنود المصابين العائدين من غزة، تتمثل في ظهور بكتيريا مقاومة وميكروبات وفطريات وعفن، لم تعرفه إسرائيل من قبل.
وأبدت رئيسة جمعية مكافحة الأمراض المعدية البروفيسور غيلا رهاف انزعاجًا شديدًا بسبب تلك الظاهرة، وذكرت للصحيفة أن جميع المستشفيات تُبلغ أن جنودًا عادوا من القتال في غزة يعانون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.
وأردفت أن الكثير من الجنود يعانون إصابات في الأطراف والتهابات فطرية وإصابات ببكتيريا شديدة المقاومة، وسط مخاوف من أن تكون بيئة القتال هي السبب، إضافة إلى التبرعات الغذائية التي تصل الجنود دون رقابة.