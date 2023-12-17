"تعفنات" و"أمراض غامضة".. ماذا يحدث للإسرائيليين بسبب حرب غزة؟

أصابت ظواهر مرضية ونفسية وعضوية آلاف الإسرائيليين منذ بدء الحرب، إضافة إلى أمراض غريبة عاد بها الجنود المصابون من غزة.

صحيفة "معاريف" قالت، الأحد، إن معطيات صادرة عن "جمعية الصحة العامة" التابعة لوزارة الصحة أظهرت قفزة في أعداد مُدمني الأدوية النفسية، بلغت 90%، على خلفية صدمة 7 أكتوبر.

ونقلت عن المدير العام للجمعية، ياسمين ناحوم، أنه منذ بدء الحرب تصل الجمعية طلبات لا تتوقف من جانب إسرائيليين يرغبون في الدعم عقب إدمانهم مواد ذات تأثير نفسي.