مسؤولة إماراتية: ضم الضفة الغربية "خط أحمر" ويقوض اتفاقات إبراهيم

حذرت الإمارات إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لها وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة لرويترز "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".

وأضافت "كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم".

وتعليقا على ذلك قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، في منشور على "إكس": "في هذه الأوقات العصيبة، تُوجّه الإمارات العربية المتحدة رسالةً واضحةً: الضم خطٌّ أحمر، ويجب أن يبقى السلام من خلال حل الدولتين سبيلاً للمضيّ قُدماً...الإمارات تُحذّر إسرائيل: ضمّ الضفة الغربية "خطٌّ أحمر" من شأنه إنهاء التكامل الإقليمي".

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف، في أغسطس أن العمل سيبدأ على تنفيذ خطة قديمة لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة الدولة الفلسطينية.

ونددت الحكومة الفلسطينية والدول العربية بهذا المشروع ووصفته بأنه غير قانوني مشيرين إلى أن تجزئة الأراضي ستقوض أي خطط لإحلال السلام في المنطقة.

وقالت نسيبة "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا".