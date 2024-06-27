عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، عمق العلاقات مع سوريا، والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد، نظيره السوري فيصل المقداد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وأعرب الوزير الإماراتي عن اعتزازه بزيارة المقداد لدولة الإمارات، متمنيًا لسوريا دوام الأمن والاستقرار ولشعبها التنمية والازدهار والرخاء.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين الإمارات وسوريا، وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات ومنها التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول الجانبان، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والحياة الكريمة.