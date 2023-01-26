الداخلية السورية تنفي صحة تقارير عن إلغاء دفتر العائلة بسبب الورق

وطالبت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، "باعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة، وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها".

وجاء نفي الوزارة بعد تداول تقارير حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة.

وكان موقع "هاشتاغ سوريا" المحلي نقل عن مصادر وصفها بالخاصة، قولها إن سبب المقترح يعود إلى النقص في الورق المعدّ للطباعة.

وأضافت المصادر أن المقترح يهدف لتخفيف العناء على المواطنين عند استخراج الأوراق والوثائق والطوابع اللازمة للدفتر، لافتة إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يعرض للآن على وزارة الداخلية، للبت فيه.

ورأت مصادر موقع هاشتاغ سوريا أنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل.