مسيّرات مجهولة تلاحق "أسطول الصمود" في المياه الدولية

ذكر ناشطون ضمن "أسطول الصمود العالمي"، إن طائرات مسيّرة مجهولة تلاحق الأسطول في المياه الدولية، وتحلق على ارتفاع متوسط فوق عدد من السفن.

ويواصل أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، مسيرته عبر البحر المتوسط، التي انطلقت من مدينة برشلونة الإسبانية.

ويضم الأسطول عشرات القوارب، ويهدف لكسر الحصار البحري الإسرائيلي، وتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ويُشارك في الأسطول مئات النشطاء المناصرين للفلسطينيين من 44 دولة، ومن بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري، والسياسية اليسارية البرتغالية ماريانا مورتجوا.

وفرضت إسرائيل حصارًا بحريًا على القطاع منذ سيطرة حماس على غزة في العام 2007، قائلة إنها تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحركة الفلسطينية.

وأفشلت إسرائيل محاولات عديدة لكسر الحصار المستمر، منذ 15 عامًا، بطرق تضمنت اعتلاء قواتها الخاصة سفينة في العام 2010؛ ما أدى إلى مقتل 9 نشطاء أتراك على الأقل.