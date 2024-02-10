تجدد القصف الأمريكي البريطاني على معاقل الحوثيين في الحديدة

جددت القوات الأمريكية والبريطانية، قصفها على معاقل ميليشيا الحوثي العسكرية، في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن "3 غارات استهدفت من خلالها المقاتلات الحربية مواقع الحوثيين في مديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة".

في الوقت نفسه، أشارت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الغارات الجوية عبر الطائرات وأيضا القصف الصاروخي من خلال البوارج الحربية، بات شبه يومي وتحديداً على مديرية الصليف، كونها تشهد تحركاً عسكرياً متواصلاً من قبل العناصر الحوثية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم، ملخصاً لضرباتها التي نفذتها على مدار يوم أمس، وأفادت بأنها "استهدفت سفينتين مسطحتين غير مأهولتين(USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي (LACM)، كانت مُعدّة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وبحسب المصادر، فإن "مجموع الضربات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية، منذ فجر اليوم وحتى المساء بلغت 5 ضربات، إحداها استهدفت مطار الحديدة، وسط المحافظة"، واصفةً تلك الضربة التي وقعت على المطار بأنها "عنيفة".

كما كشفت المصادر، بأن "ميليشيات الحوثي، عززت خلال الساعات الماضية، قواتها العسكرية، بما يقارب من 30 طاقماً عسكرياً، وعربات وآليات حربية، إلى ما بعد منطقة المنصة، وتحديداً بالقرب من محيط مطار الحديدة وقرية منظر الساحلية".

وأرجعت المصادر، السبب في ذلك التعزيز العسكري الحوثي، إلى "توقعات لدى الحوثيين، بمساعي القوات الأمريكية والبريطانية، تنفيذ إنزال عسكري بري في تلك المنطقة".