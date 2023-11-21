"معسكر السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين يصرّ على الحوار في خضم الحرب

"التجرد من الإنسانية تجاوز كل حدود"، يرغب الإسرائيليون والفلسطينيون في "معسكر السلام"، بالتواصل أكثر من أي وقت مضى، بعد 6 أسابيع من الحرب الدامية التي باتت تتطلب "اختراع" مستقبل آخر.

ويقول سليمان الخطيب، أحد مؤسسي جمعية "مقاتلون من أجل السلام"، "في إسرائيل وفلسطين، وصل التطرف إلى ذروته".

هجوم حماس غير المسبوق داخل إسرائيل، والقصف الإسرائيلي لغزة الذي أعقب ذلك، هزَّا كلاً من المجموعتين في شكل يفوق الحروب الأربع السابقة في غزة أو الانتفاضتين الفلسطينيتين في تسعينيات القرن العشرين والعام 2000.

ورغم كل شيء، تجمع نحو 40 إسرائيليًا وفلسطينيًا ذات مساء أمام أسوار البلدة القديمة في القدس. ولزموا الصمت لخمس عشرة دقيقة تكريمًا لذكرى "جميع القتلى".

منهم من تربع على الأرض، ومنهم من وقف مغلق العينين أو باكيًا، يستمعون إلى الصلوات اليهودية والمسيحية، على مرأى من فضوليين ومتسائلين. وهمس أحدهم: "كيف يجرؤ العرب على فعل ذلك؟".

أثار "معسكر السلام" دائمًا غضب بعض الناس من كلا الجانبين. لكنه يتألف من أكثر من 200 منظمة، بعضها يزيد عمره على 40 عامًا.

المدافعون عن البيئة من أجل السلام، وسائقو السيارات الذين يقلون الفلسطينيين إلى الأطباء في إسرائيل، والجوقات الإسرائيلية الفلسطينية، جميعهم مقتنعون بأنهم "على حق" في الدعوة إلى الحوار.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، صدموا بعدما قتلت حماس 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية، التي ردت بقصف كثيف متواصل لقطاع غزة أودى بحياة 13300 شخص على الأقل، بحسب حكومة حماس.

وبعد بضعة أيام من التفكير، أحيت الغالبية الكبرى مناقشاتها ومجموعات المناقشة. ولكن عن بعد، كون الضفة الغربية المحتلة تطوقها حواجز إضافية.