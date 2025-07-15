بلدة في جبل لبنان تفرض حظر تجول ليليا على الأجانب

أصدرت بلدية بشامون في محافظة جبل لبنان، معقل الطائفة الدرزية، قرارا بفرض حظر تجول ليلي على الأجانب المتواجدين داخل نطاق البلدة.

وأكدت البلدية في بيان لها أن "هذا جاء في سياق الحفاظ على الأمن".

يأتي ذلك مع توترات شهدتها مناطق في جبل لبنان، وتعديات طائفية، على خلفية الاشتباكات الدامية في السويداء السورية.

وأفادت البلدية في بيان أنها "قررت فرض حظر تجول ليلي على الأجانب المقيمين أو المتواجدين داخل نطاق البلدة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويطبق هذا القرار بشكل يومي حتى إشعار آخر".

ولفتت إلى أن القرار يشمل كذلك منع التنقل سيرا على الأقدام أو باستخدام وسيلة نقل، سواء كانت خاصة أو عامة، خلال فترة الحظر.

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وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام وسلامة الأهالي، مشددة على أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.

ولم تذكر بلدية بشامون أسباب فرض حظر التجول تحديدا في محيطها.