هيئة البث العبرية: عودة عشرات الدروز الذين عبروا من إسرائيل إلى جنوب سوريا

logo
العالم العربي

بلدة في جبل لبنان تفرض حظر تجول ليليا على الأجانب

بلدة في جبل لبنان تفرض حظر تجول ليليا على الأجانب
أفراد من الأمن اللبنانيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 8:59 م

أصدرت بلدية بشامون في محافظة جبل لبنان، معقل الطائفة الدرزية، قرارا بفرض حظر تجول ليلي على الأجانب المتواجدين داخل نطاق البلدة.

وأكدت البلدية في بيان لها أن "هذا جاء في سياق الحفاظ على الأمن".

يأتي ذلك مع توترات شهدتها مناطق في جبل لبنان، وتعديات طائفية، على خلفية الاشتباكات الدامية في السويداء السورية.

أخبار ذات علاقة

استنكارا لأحداث السويداء.. محتجون "دروز" يقطعون طريقا بجبل لبنان (فيديو)

وأفادت البلدية في بيان أنها "قررت فرض حظر تجول ليلي على الأجانب المقيمين أو المتواجدين داخل نطاق البلدة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويطبق هذا القرار بشكل يومي حتى إشعار آخر".

ولفتت إلى أن القرار يشمل كذلك منع التنقل سيرا على الأقدام أو باستخدام وسيلة نقل، سواء كانت خاصة أو عامة، خلال فترة الحظر.

أخبار ذات علاقة

وزير لبناني سابق يعلن عن "تشكيل مسلح" للدفاع عن دروز السويداء

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحفاظ على الأمن العام وسلامة الأهالي، مشددة على أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.

ولم تذكر بلدية بشامون أسباب فرض حظر التجول تحديدا في محيطها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC