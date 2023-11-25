موريتانيا.. 13 حزبًا تمهد طريق الغزواني لولاية رئاسية ثانية

طالب 13 حزبا موريتانيًا الرئيس محمد ولد الغزواني بالترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات المقرر إجراؤها صيف العام المقبل.

ووقعت الأحزاب التي تشكل "الأغلبية" بيانا تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، اليوم السبت، بررت فيه اتفاقها المشترك بعد اجتماع لها.

وربطت التشكيلات السياسية الخطوة بما أسمته "التحولات الكبيرة على جميع الصعد منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد السلطة"، مؤكدين بأن فترة الرئيس "تميزت بإحداث تغيير جذري وملموس في حياة المواطنين".

وأشارت إلى انفتاح الدولة على "مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، في ظرف تاريخي ودولي تطبعه الصعوبة والاضطراب والتنافس الشديد على المصالح بين الدول والتكتلات الإقليمية".