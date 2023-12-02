شهادات مروّعة يرويها غزيون لـ"إرم نيوز" جراء القصف الإسرائيلي
شهدت محافظة غزة دمارًا واسعًا بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية والبنى التحتية مما تسبب بتدمير أكثر من 50٪ من مساحة المباني في هذه المناطق، حيث إن مدينة غزة وأحياءها هي المكان الرئيس لتجمع المؤسسات السيادية في القطاع.
ويقول الفلسطيني محمد الحجار من سكان حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وهو من أرقى أحياء القطاع: "مشاهد الدمار في مدينة غزة لا تحصى، وتكاد لا ترى بناية واحدة فقط سليمة، ولم تتضرر بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.
وأوضح: "لم يكن قصفًا عاديًا، فقد شهدنا حروبًا سابقة، لقد كانت مرعبة عشناها تحت الأحزمة النارية وقصف الدبابات والبوارج الحربية التي لم تتوقف عن إطلاق نيرانها طيلة 50 يومًا".
وأضاف الحجار في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، "كان بيتي يبعد عن البحر مسافة كيلو متر، وكانت المنطقة مليئة بالمباني والمنشآت، الآن أنا أرى بحر غزة من شرفة منزلي، يمكن أن يكون هذا منظرًا جميلًا في حال كان هذا الوضع الطبيعي، لكن ما حصل أن الطائرات الإسرائيلية أبادت المنطقة بالكامل، ولم يسلم البشر والحجر والشجر من الآلة الحربية الإسرائيلية".
وتابع: "في أيام الهدنة المؤقتة كانت حربًا أخرى دون قصف، حرب المشاهد التي رأيناها في أرجاء المدينة، أستطيع أن أقول بكل ثقة بحسب ما رأته عيني، لم يعد هناك مدينة غزة حرفيًا فقدت المنطقة ملامحها وأصبحت غريبة بشكل لا يوصف، فكل شيء مدمر، والشوارع خضعت للتجريف، حتى أن المتنفس الوحيد لأهل المدينة وهو ساحة الجندي المجهول أصبحت ساحة فارغة مليئة بالركام والرمل".
من جهته، قال الجريح محمود أحمد من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة: "يؤسفني جدًا ما حدث لنا وما حدث في بيوتنا وأرزاقنا، مخيم الشاطئ أبيد عن بكرة أبيه، وعائلات كاملة مسحت من السجل المدني بكبسة زر من سائق طائرة حربية فاشي، وعائلات بأكملها لم نستطع أن نخرجها من تحت الركام حتى اللحظة لعدم وجود إمكانيات، ولعدم وجود طواقم دفاع مدني بسبب شدة القصف.
وأضاف أحمد: "أصبت عدة مرات بجراح طفيفة جرّاء القصف المتواصل على المخيم، وفي كل مرة كنت أرفض الخروج والنزوح إلى أن قمت بارسال زوجتي وطفلاي إلى منطقة جنوب وادي غزة، وبقيت وحيدًا في المنزل، وكنت قلقًا عليهم رغم عشرات الصواريخ التي تسقط في محيط المنزل"
"وفجأة لم أشعر بشيء سوى أنني تحت الركام عرفت حينها أن صاروخًا سقط على بيتي، كان الظلام دامسًا ولا أستطيع تحريك نفسي، وسمعت أحدًا ينادي من فوق الركام "في حد عايش"، بصوت هزيل جاوبت:"عايش عايش" فبدأوا بإزالة الركام إلا أنهم وصلوا إلى مرحلة لم يستطيعوا الوصول لي"، بحسب أحمد.
يكمل الجريح: "شعرت أنها ساعاتي الأخيرة وسأموت مدفونًا تحت أطنان من الركام، عند طلوع الشمس وجدت خرطوم مياه الحمام يقوم بالتنقيط، كنت عطشًا للغاية، وبدأت بتجميع المياه وشربها كل فترة، لقد كان هذا الخرطوم طوق النجاة بالنسبة لي، بقيت على هذا الحال 3 ليال والجيران يحاولون تكسير الخرسانة للوصول لي وفي اليوم الرابع نجحوا في انتشالي واخراجي، قمت بمداواة نفسي، حيث لا وجود لمستشفيات ومراكز صحية، وها أنا على قيد الحياة".
أما المواطن ابراهيم رابعة وهو جريح 3 مرات خلال هذه الحرب من مخيم جباليا شمال غزة يقول: "لو قام أحد ما برواية ما تعرض له في مخيم جباليا من القصف الإسرائيلي والبراميل المتفجرة والمدافع والدبابات ووصف ما شاهدته بعيني لقلت بأنه كاذب، لقد عشنا وما زلنا نعيش الحرب الأشرس في تاريخ البشرية، ولا أعتقد أن أحدًا عاش ما عشناه مع القصف الإسرائيلي بأعنف الصواريخ.
وأضاف "رابعة" في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "لقد أصبت في المرة الأولى في الأسبوع الأول للحرب في الشارع الرئيس لمخيم جباليا عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية بناية قتلت فيها ومن حولها أكثر من 100 شخص دفعةً واحدة بالإضافة إلى مئات المصابين، كان المشهد مروعًا، والجثث ملقاة في الشوارع، والجميع ينزف، وآخرون يصرخون والبعض الأخر يبكي شقيقه الذي كان بجانبه واستشهد في رمشة عين، وأصبت أنا بجراح في رأسي وشظايا في عدة مناطق بجسمي".
يكمل: "في المرة الثانية كنت متوجهًا إلى البقالة عندما قصفو مسجدًا بالقرب منها، لأتفاجأ بحجر يفج رأسي لأعود للبيت في حالة اعياء مضرج بدمائي في مشهد قاسٍ جدًا على عائلتي التي اعتقدت أنني سأموت الآن، أما الثالثة فكانت الأقسى، حيث كنا تلك الليلة في المنزل وفي ساعات متأخرة من الليل وفي وسط الظلام الدامس لعدم توافر كهرباء لم أشعر سوى بالحجارة تنهال على رأسي من كل مكان، وأصوات زجاج وتحطم للأثاث، اعتقدت بأننا تعرضنا لقصف مباشر، بدأت بالصراخ على زوجتي وأطفالي فأجابوني، اطمأنيت قليلًا، كان الغبار يملأ المكان بالكاد وجدت هاتفي الخلوي وفتحت الكشاف وإذ ببنتي مصابة بحجر في رأسها والدماء تنزف منها".
ويستطرد رابعة: "كان المشهد قاسيًا، بدأت بالنزول على الدرج لتفقد باقي عائلتي وأشقائي، فوجدت أن اثنين من أشقائي أصيبا إصابة بالغة، وزوجة ابن عمي الحامل قد استشهدت، لم يكن هناك سيارات إسعاف فاضطررنا لنقل المصابين على عربات أحصنة إلى مشفى العودة بتل الزعتر القريب منا وما زالوا هناك يتلقون العلاج في أوضاع صحية غاية في السوء".