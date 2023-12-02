شهادات مروّعة يرويها غزيون لـ"إرم نيوز" جراء القصف الإسرائيلي

ويقول الفلسطيني محمد الحجار من سكان حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وهو من أرقى أحياء القطاع: "مشاهد الدمار في مدينة غزة لا تحصى، وتكاد لا ترى بناية واحدة فقط سليمة، ولم تتضرر بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

وأوضح: "لم يكن قصفًا عاديًا، فقد شهدنا حروبًا سابقة، لقد كانت مرعبة عشناها تحت الأحزمة النارية وقصف الدبابات والبوارج الحربية التي لم تتوقف عن إطلاق نيرانها طيلة 50 يومًا".

وأضاف الحجار في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، "كان بيتي يبعد عن البحر مسافة كيلو متر، وكانت المنطقة مليئة بالمباني والمنشآت، الآن أنا أرى بحر غزة من شرفة منزلي، يمكن أن يكون هذا منظرًا جميلًا في حال كان هذا الوضع الطبيعي، لكن ما حصل أن الطائرات الإسرائيلية أبادت المنطقة بالكامل، ولم يسلم البشر والحجر والشجر من الآلة الحربية الإسرائيلية".

وتابع: "في أيام الهدنة المؤقتة كانت حربًا أخرى دون قصف، حرب المشاهد التي رأيناها في أرجاء المدينة، أستطيع أن أقول بكل ثقة بحسب ما رأته عيني، لم يعد هناك مدينة غزة حرفيًا فقدت المنطقة ملامحها وأصبحت غريبة بشكل لا يوصف، فكل شيء مدمر، والشوارع خضعت للتجريف، حتى أن المتنفس الوحيد لأهل المدينة وهو ساحة الجندي المجهول أصبحت ساحة فارغة مليئة بالركام والرمل".