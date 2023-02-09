المبعوثون الدوليون للسودان: نرفض أي عملية موازية للاتفاق الإطاري

أعلن المبعوثون الخاصون من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة، في زيارة مشتركة للسودان، اليوم الخميس، رفض أي عملية سياسية موازية للاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السياسية.

وأنهى، اليوم الخميس، 6 مبعوثين زيارتهم إلى السودان، عقدوا خلالها اجتماعات مع أطراف الأزمة السودانية في مسعى لدفع الجهود الرامية للانتقال الديمقراطي في السودان.