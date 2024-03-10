مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية

رحبت مصر، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم الأطراف الليبية، في إطار التوصل لتسوية سياسية في البلاد وإجراء انتخابات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة".

وأضاف البيان، أن الاجتماع يأتي "في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".

واعتبرت مصر، أن "مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة مهمة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وكان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله، لاجتماع في مقر الجامعة.

ويهدف الاجتماع، إلى "تقريب وجهات النظر، وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب بيان للجامعة العربية.