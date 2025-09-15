أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر سقطة أخلاقية تجاوزت كل الحدود

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية "فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني"، واصفًا الهجوم على الوسطاء بأنه "خسّة وجبن" ويشكل "سقوطًا أخلاقيًا كبيرًا".

وأضاف أبو الغيط أن رسالة القمة إلى المجتمع الدولي تدعو إلى عدم السكوت عن الإجرام الإسرائيلي ورفض فرض "شريعة الغاب"، مشددًا على ضرورة أن يتضامن أنصار القانون لملاحقة كافة مجرمي الحرب.

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن القمة تمثل مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم، مجددًا إدانة المنظمة الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، مؤكدًا دعم المنظمة لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وموضحًا ثقته في أن مخرجات القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي.