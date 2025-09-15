إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
العالم العربي

أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر سقطة أخلاقية تجاوزت كل الحدود

أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر سقطة أخلاقية تجاوزت كل الحدود
أحمد أبو الغيطالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية "فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني"، واصفًا الهجوم على الوسطاء بأنه "خسّة وجبن" ويشكل "سقوطًا أخلاقيًا كبيرًا".

أخبار ذات علاقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية ساحة نفوذ إسرائيلية (فيديو)

وأضاف أبو الغيط أن رسالة القمة إلى المجتمع الدولي تدعو إلى عدم السكوت عن الإجرام الإسرائيلي ورفض فرض "شريعة الغاب"، مشددًا على ضرورة أن يتضامن أنصار القانون لملاحقة كافة مجرمي الحرب.

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن القمة تمثل مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم، مجددًا إدانة المنظمة الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، مؤكدًا دعم المنظمة لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وموضحًا ثقته في أن مخرجات القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي.

أخبار ذات علاقة

زعماء الدول العربية والإسلامية خلال القمة

أشغال القمة العربية الإسلامية في الدوحة.. (بث مباشر)

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC