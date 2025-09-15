"داعش" يعدم عنصرًا من جهاز الأمن السوري شرقي درعا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، نشر الأحد، عملية إعدام الشاب وائل ثابت عبار، العامل ضمن جهاز الأمن العام السوري، وينحدر من ريف دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان المقطع المصور، ورجح أنه صادر عن تنظيم داعش، كون ما ورد فيه يدرج ضمن إطار ادعاءات التنظيم.

وبحسب التسجيل، برّر التنظيم استهداف عبار باتهامه بمراقبة خلاياه والتجسس لصالح أجهزة الأمن في محافظة درعا.

وجاء في التعليق المرفق بالمقطع: "هذا الذي في المقطع هو وائل ثابت عبار.. مرتد من عملاء الأمن.. وليعلم كل جاسوس متربص بالموحدين أن هذا هو مصيره" وفق تعبيره.

وأكد المرصد السوري أنه يواصل متابعة التطورات المتعلقة بالحادثة لجمع مزيد من التفاصيل حول ملابساتها وهوية الجناة والمسؤولية القانونية.

وقالت مصادر المرصد إنه تم العثور، صباح الأحد، على جثة شرقي مدينة ناحتة في ريف درعا الشرقي، تبين لاحقًا أنها تعود للشاب وائل ثابت عبار.