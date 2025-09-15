إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
العالم العربي

"داعش" يعدم عنصرًا من جهاز الأمن السوري شرقي درعا (فيديو)

"داعش" يعدم عنصرًا من جهاز الأمن السوري شرقي درعا (فيديو)
مقاتلون من داعش في سورياالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو، نشر الأحد، عملية إعدام الشاب وائل ثابت عبار، العامل ضمن جهاز الأمن العام السوري، وينحدر من ريف دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان المقطع المصور، ورجح أنه صادر عن تنظيم داعش، كون ما ورد فيه يدرج ضمن إطار ادعاءات التنظيم.

أخبار ذات علاقة

قوات تابعة لقسد

وسط اتهامات بانتمائهم لداعش.. قسد تطلق حملة أمنية واسعة تستهدف أنصار دمشق

وبحسب التسجيل، برّر التنظيم استهداف عبار باتهامه بمراقبة خلاياه والتجسس لصالح أجهزة الأمن في محافظة درعا.

وجاء في التعليق المرفق بالمقطع: "هذا الذي في المقطع هو وائل ثابت عبار.. مرتد من عملاء الأمن.. وليعلم كل جاسوس متربص بالموحدين أن هذا هو مصيره" وفق تعبيره.

وأكد المرصد السوري أنه يواصل متابعة التطورات المتعلقة بالحادثة لجمع مزيد من التفاصيل حول ملابساتها وهوية الجناة والمسؤولية القانونية.

أخبار ذات علاقة

ارتفاع وتيرة الاغتيالات في درعا

اغتيالات وخطف وتفجيرات.. من يقف وراء نشر الفوضى في درعا؟

وقالت مصادر المرصد إنه تم العثور، صباح الأحد، على جثة شرقي مدينة ناحتة في ريف درعا الشرقي، تبين لاحقًا أنها تعود للشاب وائل ثابت عبار.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC