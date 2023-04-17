أمريكا ترجح مقتل قيادي بارز في داعش بعملية إنزال في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن غارة لها بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، استهدفت قائدا كبيرا بتنظيم داعش وربما أسفرت عن مقتله.

وأوضح القيادة المركزية الأمريكية، أن الغارة نفذت بطائرة هليوكوبتر.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوسينو، إن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا وهو مسوؤل عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا، دون أن يكشف عن هويته.