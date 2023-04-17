أمريكا ترجح مقتل قيادي بارز في داعش بعملية إنزال في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن غارة لها بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، استهدفت قائدا كبيرا بتنظيم داعش وربما أسفرت عن مقتله.
وأوضح القيادة المركزية الأمريكية، أن الغارة نفذت بطائرة هليوكوبتر.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوسينو، إن الغارة قتلت قائدا بارزا في داعش بسوريا وهو مسوؤل عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا، دون أن يكشف عن هويته.
وأوضح المتحدث، أن عنصرين مسلحين آخرين قُتلا في الغارة الأمريكية أيضا دون وقوع إصابات مادية أو وبشرية في صفوف القوة المهاجمة.
من جانبه، وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان العملية بأنها إنزال انطلق من قاعدة خراب عشك في ريف عين العرب "كوباني".
وأوضح أن العملية وقعت ليل الأحد الاثنين في قرية السويدة التابعة لناحية غندورة في ريف جرابلس ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، حيث درات اشتباكات عنيفة بعد عملية الإنزال تخللها قصف بصاروخين استهدفا المبنى الذي يسكنه القيادي البارز.