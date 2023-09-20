تونس تعترض 2500 مهاجر وتعتقل عشرات المهربين
أعلن الحرس الوطني التونسي، الثلاثاء، أن خفر السواحل اعترض أكثر من 2500 مهاجر واعتقل العشرات من مهربي البشر، في أعقاب حملة واسعة النطاق بدأت يوم الجمعة في منطقة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين باتجاه السواحل الإيطالية.
وقال الحرس، في بيان صدر عنه، إن "خفر السواحل ألقى القبض على 62 مهربا للبشر فضلا عن احتجازه وتدميره عشرات القوارب في إطار هذه الحملة، وإن قوات الأمن منعت نحو 1900 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من دخول تونس عبر الحدود البرية ".
والعملية، التي شارك فيها المئات من قوات الأمن، بدعم من وحدات مكافحة الإرهاب وطائرات وكلاب مدربة، كان قد أمر بها الرئيس قيس سعيد في مواجهة موجات الهجرة المتفاقمة.
وجاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا وصول عدد قياسي من المهاجرين في قوارب من شمال أفريقيا. ووصل نحو عشرة آلاف مهاجر إلى الجزيرة، الأسبوع الماضي، مما وجه ضربة لمصداقية رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، التي فازت بمنصبها العام الماضي متعهدةً بالحد من الهجرة غير الشرعية.
وتواجه تونس أسوأ أزمة هجرة، مع تدفق المهاجرين الذين يصل معظمهم عبر الحدود البرية من الجزائر، وقال مسؤولون إن خفر السواحل التونسي انتشل 920 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل البلاد، في الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب من هذا العام، في عدد غير مسبوق.