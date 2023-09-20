تونس تعترض 2500 مهاجر وتعتقل عشرات المهربين

أعلن الحرس الوطني التونسي، الثلاثاء، أن خفر السواحل اعترض أكثر من 2500 مهاجر واعتقل العشرات من مهربي البشر، في أعقاب حملة واسعة النطاق بدأت يوم الجمعة في منطقة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين باتجاه السواحل الإيطالية.

وقال الحرس، في بيان صدر عنه، إن "خفر السواحل ألقى القبض على 62 مهربا للبشر فضلا عن احتجازه وتدميره عشرات القوارب في إطار هذه الحملة، وإن قوات الأمن منعت نحو 1900 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من دخول تونس عبر الحدود البرية ".

والعملية، التي شارك فيها المئات من قوات الأمن، بدعم من وحدات مكافحة الإرهاب وطائرات وكلاب مدربة، كان قد أمر بها الرئيس قيس سعيد في مواجهة موجات الهجرة المتفاقمة.