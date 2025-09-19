logo
العالم العربي

الخارجية الأمريكية: بحثنا مع الشيباني ملفي "قسد" وإسرائيل

الخارجية الأمريكية: بحثنا مع الشيباني ملفي "قسد" وإسرائيل
الشيباني وكريستوفر لاندوالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندوا، والمبعوث الخاص توماس باراك، ناقشا، الجمعة، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مستقبل سوريا، والعلاقات الإسرائيلية - السورية، وفق ما نقلت "الإخبارية السورية".

كما تطرق اللقاء إلى ملف تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان وزير الخارجية السوري التقى أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

أخبار ذات علاقة

ماركو روبيو وأسعد الشيباني

الشيباني في واشنطن لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا بشكل دائم

وجرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير البنية الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الزيارة التي يجريها الوزير الشيباني إلى الولايات المتحدة، التي تتضمن سلسلة من المحادثات الموسعة. وفق وكالة "سانا".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC