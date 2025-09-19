الخارجية الأمريكية: بحثنا مع الشيباني ملفي "قسد" وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندوا، والمبعوث الخاص توماس باراك، ناقشا، الجمعة، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مستقبل سوريا، والعلاقات الإسرائيلية - السورية، وفق ما نقلت "الإخبارية السورية".

كما تطرق اللقاء إلى ملف تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان وزير الخارجية السوري التقى أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

أخبار ذات علاقة الشيباني في واشنطن لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا بشكل دائم

وجرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير البنية الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الزيارة التي يجريها الوزير الشيباني إلى الولايات المتحدة، التي تتضمن سلسلة من المحادثات الموسعة. وفق وكالة "سانا".