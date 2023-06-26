مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى
يواصل المستوطنون اليهود اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وسط استفزازات متواصلة للمصلين وزوار الأقصى من المسلمين.
وقال حراس الأقصى لـ "إرم نيوز" صباح اليوم الاثنين إن المئات من المستوطنين الإسرائيليين دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة بحجة السياحة.
ونفَّذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى برفقة حاخامات يهود كبار، ألقوا عليهم دروسًا دينية يهودية عن الهيكل المزعوم حسب الرواية اليهودية، كما مارست مجموعات المستوطنين طقوسًا تلمودية ودينية في باحات الأقصى على مرأى الشرطة الإسرائيلية التي رافقتهم خلال جولاتهم لحمايتهم وحراستهم.
وبيَّن حراس الأقصى في حديثهم، أن المستوطنين يتعمَّدون ممارسة الطقوس التلمودية لاستفزاز حراس الأقصى والمقدسيين المرابطين في الأقصى.
وأضافوا أن هذه الممارسات ازدادت أخيرًا مع ازدياد أعداد المقتحمين وذلك منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية زمام السلطة في إسرائيل.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تُعد مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن الأقصى، والتي تبيَّن أن المسجد الأقصى ومحيطه والبالغ مساحته 144 دونمًا مكان ديني خاص للمسلمين فقط.