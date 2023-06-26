مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى

يواصل المستوطنون اليهود اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وسط استفزازات متواصلة للمصلين وزوار الأقصى من المسلمين.

وقال حراس الأقصى لـ "إرم نيوز" صباح اليوم الاثنين إن المئات من المستوطنين الإسرائيليين دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة بحجة السياحة.

ونفَّذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى برفقة حاخامات يهود كبار، ألقوا عليهم دروسًا دينية يهودية عن الهيكل المزعوم حسب الرواية اليهودية، كما مارست مجموعات المستوطنين طقوسًا تلمودية ودينية في باحات الأقصى على مرأى الشرطة الإسرائيلية التي رافقتهم خلال جولاتهم لحمايتهم وحراستهم.