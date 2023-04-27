الدول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان

دفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول الأجنبية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جواً، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريباً من الخرطوم براً.

وفيما يلي وضع جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

ألمانيا

نقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى بر الأمان حتى صباح يوم الثلاثاء، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأمريكيون بالإضافة إلى الألمان.

وقالت برلين إن رحلاتها الجوية ستنتهي يوم الثلاثاء.

فرنسا

أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون حكومته بأن البلاد أجلت أكثر من 500 شخص من السودان، من بينهم أكثر من 200 مواطن فرنسي بالإضافة إلى مواطنيين أمريكيين وبريطانيين وآخرين. وقال إن أحد رجال الكوماندوز الفرنسيين أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء الإجلاء لكن حالته مستقرة.

وقال مصدران دبلوماسيان إن باريس أرسلت أيضا سفينة حربية إلى بورتسودان للمساعدة في نقل من تم إجلاؤهم.