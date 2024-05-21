وسط غياب مرشحين معارضين.. تبون يلتقي قادة 14 حزبًا جزائريًا

عقد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، لقاءً يعد الأول من نوعه مع قادة 14 حزبًا سياسيًا لها تمثيل في البرلمان، وسط غياب معارضين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وناقش اللقاء الرئاسي، الذي حضره رئيس الحكومة نذير العرباوي، "عدة قضايا وطنية، وإقليمية، ودولية راهنة، في جو من الحوار الصريح والبناء"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.