إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر"

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، فجر الخميس، ما تسبب بإصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما تحاصر أحد المنازل".