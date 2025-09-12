logo
برلين وباريس ولندن تدعو إسرائيل لوقف عملياتها في غزة "فوراً"

قوات إسرائيلية على تخوم غزةالمصدر: رويترز
دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة"، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تكثيف ضرباته على كبرى مدن القطاع الفلسطيني.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة والتي تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية".

وأضاف البيان "ندعو إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية من العمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الشمال".

ويأتي البيان بعد ثلاثة أيام من هجوم غير مسبوق شنته إسرائيل على قطر، استهدف قادة في حماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي نيته تكثيف ضرباته على مدينة غزة في القطاع المحاصر والمدمر والذي يعاني أهله الجوع منذ ما يقرب عامين من الحرب.

